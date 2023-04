Viareggio, testa al traguardo Vietate distrazioni a Tirrenia

Meno quattro alla fine e parte la volata finale sia per il titolo che per la corsa salvezza. In vetta il Viareggio, lanciatissimo dopo il successo sul Marlia, cerca di allungare ancora sul Romagnano per raggiungere prima possibile la matematica conquista del titolo che adesso dista otto punti. Sul campo del Tirrenia si cerca un’altra vittoria per accorciare i tempi ma le zebre si presentano con molti indisponibili. Fuori causa Sapienza, Fazzini, Belluomini, Cinquini Giacomo e Benedetti. I locali sono ancora in piena corsa salvezza. "Impegno che non ci possiamo permettere di prendere sotto gamba. Oggi ci vorrà una prestazione come quella mostrata mercoledì con la Folgor, solo se rimarremo concentrati e determinati per tutta la gara porteremo a casa i tre punti", dice il tecnico Stefano Santini.

Gara delicata anche il derby alla Pianaccia tra Torrelaghese e Corsanico. I gialloviola sono avanti di sette lunghezze e possono ancora sperare in una salvezza diretta ma vengono dal primo stop dell’era Baldini a Calci. Per gli orange invece bisogna continuare a muovere la classifica per tenere lontano il Migliarino appena superato e mantenere il miglior piazzamento playout. Tra le fila gialloviola unico assente il portiere Mariani, tra gli ospiti fuori causa Giunta, Marianelli e Del soldato. "Vogliamo dimostrare che lo stop di Calci è stato solo un episodio, gara delicata dove ogni errore può costare caro", così il tecnico gialloviola Fabrizio Baldini. Gli fa eco il collega Stefano Maffei: "La affrontiamo con la fiducia che ci viene dalla bella serie positiva che siamo riusciti a mettere insieme, sicuramente non giochiamo per il punticino ma proveremo a farla nostra". Il Forte ormai salvo ospita il Serricciolo, classica gara che si prevede ricca di occasioni e gol.

Seconda. Il Lido a Pappiana contro l’ultima della classe può mettere definitivamente la parola fine al discorso salvezza.