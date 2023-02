Viareggio raggiunto dal Romagnano. Santini: "Dobbiamo imparare a soffrire"

Tutto da rifare, si riaprono completamente i giochi per il titolo. La caduta del Viareggio nel derby e il successivo successo del Romagnano con la Folgor Marlia riapre qualsiasi scenario. Le zebre vedono annullarsi in un attimo la prima fuga e vengono raggiunte in vetta proprio dai massesi che hanno è vero una gara in più ma sono sempre la minaccia più forte per le zebre avendo anche vinto lo scontro diretto. Realista e concreto il tecnico Stefano Santini: "Risultato che può starci visto che abbiamo giocato sotto tono, ci siamo allenati male in settimana e avevamo assenze e giocatori non al meglio ma nessun alibi. Bisogna fare tesoro di questa lezione, dobbiamo imparare a soffrire".

Ottimismo e fiducia invece in casa Torrelaghese. I gialloviola beneficiano del cambio al timone in panchina e tornano alla vittoria dopo quasi due mesi. Per i gialloviola prestazione di carattere e completa sotto il profilo della qualità e della quantità, soddisfatto il nuovo tecnico Fabrizio Baldini: "Iniziato bene, al di là dei tre punti una buona prestazione che ci dà respiro e deve farci credere di più in noi stessi, il lavoro è appena cominciato ma si vedono incoraggianti segnali e tanti margini di crescita".

Belle e pesanti anche le affermazioni di Corsanico e Forte che sfruttano alla meglio il fattore campo nei propri scontri diretti e fanno un bel balzo in avanti in classifica. Gli orange piegano il Lammari a cui lasciano l’ultimo posto in classifica e si rilanciano nella corsa salvezza. "Risultato che ci voleva e più che meritato, siamo ancora vivi e lo abbiamo dimostrato". Il Forte piega in casa il Tirrenia e vede il traguardo della salvezza. "Tre punti preziosi al termine di una gara giocata con grande personalità e con le scelte giuste", così il tecnico Cagnoni.

Seconda categoria. Positivo anche il punto ottenuto dal Lido nella gara casalinga con i lucchesi del San Macario nella giornata celebrativa delle 400 presenze in gialloblù del portiere Diego Pieraccini, i cavallucci adesso mantengono un discreto margine di sicurezza.