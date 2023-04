Viareggio Cup: oggi le due semifinali

Rush finale per la 73ª edizione della Viareggio Cup: oggi pomeriggio ci saranno le due semifinali, entrambe in diretta televisiva su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). La prima semifinale sarà alle ore 14 in Versilia, sul nuovissimo sintetico di ultima generazione del “Buon Riposo“ di Pozzi, a Seravezza, dove si incroceranno la Fiorentina (che la Coppa Carnevale non la vince dal lontano 1992) ed il Sassuolo campione in carica (che il torneo l’ha vinto 2 volte nelle ultime precedenti 4 edizioni). La seconda semifinale sarà invece con fischio d’inizio alle ore 18 allo stadio “Libero Masini“ di Santa Croce sull’Arno fra il Torino (che il “Viareggio“ l’ha vinto l’ultima volta nel 1998) ed il Bologna (campione nel 2019).

Fiorentina-Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Zmau della sezione di Prato mentre per Torino-Bologna è stato designato il direttore di gara Noto di Pisa.

Le due vincenti si ritroveranno contro domani l’altro nella finalissima di lunedì 3 aprile in programma con inizio alle 15 allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago dove il fischietto di Serie A già designato è Davide Ghersini di Genova (con assistenti di linea Edoardo Raspollini di Livorno e Alessio Saccenti di Modena). La Fiorentina ha vinto 8 volte il Torneo di Viareggio su 17 volte che è arrivata in finale. Il Sassuolo in finale ci è arrivato 2 volte e in queste due recenti occasioni ha sempre vinto ai rigori. Il Torino vanta 6 titoli alla Coppa Carnevale e quando va in finale quasi sempre vince (su 9 volte ha perso in 3 circostanze). Il Bologna in finale ci è arrivato invece 5 volte vincendo 2 volte.

Avvincente la lotta per il titolo di capocannoniere: al momento guida Leonardi (Samp) a 9 gol.