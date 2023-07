VIAREGGIO

"Partiti!". Così si urla il via alle regate veliche, come la Viareggio-Bastia-Viareggio, brand di prestigio unico in Italia e in tutto il Mar Mediterraneo. Ieri nel primo pomeriggio è stato dato lo start alla seconda edizione della prova d’altura, su di una distanza di 160 miglia percorsa dai Maxi e, novità di quest’anno, dalle imbarcazioni della Classe A del nuovo regolamento Federvela. Al via: Momi (Vismara 26 metri), Arca (prototipo australiano 27 metri), K 9 (Vismara 15 metri), Thetis (Swan 14 metri), Ola (Class 12 metri), Paolisssima (GS 17 metri). Iscritte, ma non arrivate alla partenza per problemi vari: Phantom (C&C 20 metri), Azzurro (Swan 24 metri), FlyingNikka (Mills 19 metri). La rotta, dopo la partenza nel tratto di mare di fronte a Lido di Camaiore, è quella diretta verso Bastia, con queste accortezze, evidenziate dal direttore sportivo del Club Nautico Versilia, Muzio Scacciati, agli equipaggi poco prima della partenza: "Dovete affrontare due ostacoli importanti. Il primo è la nave rigassificatrice Frsu Toscana posizionata a 12 miglia al largo della costa tra Pisa e Livorno, da tenere a 2 – 4 miglia di distanza per motivi di sicurezza. Il secondo è la Gorgona, da passare a non meno di 3 miglia. Poi a Bastia la barca boa, il Crivizza, che sarà ben individuabile sia di giorno che di notte. E infine il ritorno a Viareggio, con boa dotata di luci notturne e anche con battello giuria". Tempo massimo: 40 ore. Poco prima della partenza rilevati problemi allo scadi Paolisssima e pure all’imbarcazione Ola. Se la navigazione andrà come l’anno scorso, l’arrivo del vincitore è previsto nel primo pomeriggio di oggi. Le previsioni meteo davano mare quasi calmo, venti deboli o moderati da ovest. Il record del 2022 fu ad appannaggio del Maxi 100 Arca SGR (22 ore 52 minuti e 53 secondi) e quella dei trofei vinti dal GS 56C Axa Paolisssima. Ierinello spazio Fideuram, davanti al Club Nautico, green day workshops “Green tech”, a cura di Navigo e Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con intervento del Registro Navale Italiano. Oggi, alle 17 previsto rientro delle barche e accoglienza equipaggi. Alle 19 nello spazio AXA: "40 anni di Azzurra. La nascita di un mito", con la partecipazione di Nicolò Reggio, Enrico Isenburg ed il viareggino Ennio Buonomo. Domani alle 20, cena di gala e premiazioni. Al Club Nautico Versilia arrivano le sensazioni più che positive da parte dell’assessore al Turismo Alessando Meciani: "Sì, devo dire che è stata la volontà del sindaco Giorgio Del Ghingaro di sposare subito l’idea della nuova Viareggio-Bastia-Viareggio, a vela ed ecosostenibile. L’amministrazione comunale è impegnata a 360 gradi a far conoscere la città oltre i suoi confini. Anche in ottica di sviluppo del turismo nautico e non solo. Il brand V-B-V è unico e riproporlo per il secondo anno, con una chiara tendenza alla crescita, è un ottimo risultato, così come lo è per il Club Nautico che, ricordo, è uno dei circoli velici sportivi tra i primi in Italia. E noi saremo sempre di supporto per tutto quanto possibile per realizzare, negli anni prossimi, una V-B-V all’altezza delle più importanti regate del Mediterraneo. E stiamo gettando le basi affinché tra regate e promozione in giro per il modno diventi un evento capace di vivere dodici mesi l’anno".

Walter Strata