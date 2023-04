Viareggio, altro passo verso il titolo Il Forte si aggiudica un derby-show

CALCI- 0-1

Una serena Pasqua quella che passeranno le zebre che dopo il blitz di Calci vedono sempre più da vicino il titolo. La gara come da previsione si è mostrata poi ostica e con tante difficoltà ed è stata risolta da una bella conclusione di Chicchiarelli (nella foto) a metà primo tempo dopo una precisa imbucata di Marinai. Per l’attaccante bianconero centro numero 14 in campionato, occasioni poi per Palazzolo sul finire del tempo ma il suo colpo di testa finisce a lato non di molto e per lo stesso Marinai che nella ripresa va vicino al bersaglio grosso con un sinistro chirurgico dal limite che finisce alto sopra la traversa, arrivano così tre punti di vitale importanza che portano i bianconeri a meno tre dal titolo.

Corsanico-Forte 1-2

Spettacolo ed emozioni non sono mancate nemmeno nel derby giocato alle Colline dove alla fine la spuntano gli squali sempre nella parte sinistra della classifica. Succede tutto nel primo tempo, ospiti che subito in vantaggio con una grande conclusione di Papi, che dopo aver saltato due avversari con un tiro dafuori centra il sette. Raddoppio che arriva con Credendino che devia sotto misura su assist di Panaino, accorcia nel finale di tempo Cipollini su calcio di rigore. La sconfitta cambia poco agli orange che rimangono comunque davanti al Migliarino nello scacchiere playout.

Torrelaghese-San Frediano 2-0

Bella vittoria della Torrelaghese che con le reti di Puliti e D’Amore batte il San Frediano con pieno merito.

Seconda categoria

Lido- Carrarese Giovani 0-0

Continua la serie positiva dei Cavallucci che vanno a punti anche con la Carrarese e blindano il proprio sesto posto, piazzamento più che onorevole conquistato con un grande girone di ritorno.

Cab