Via al campionato Open del XIV Distretto Tre giorni di avvincenti regate classe Star

Da oggi a domenica campionato Open del XIV Distretto per la classe Star, organizzato dalla Società Velica Viareggina e dal Club Nautico Versilia, in collaborazione dei Circoli Velici Versiliesi e del Circolo Velico Torre del lago Puccini. Si svolgerà su tre giornate e su sei regate. Per l’assegnazione del titolo di campione del XIV Distretto dovranno essere portate a termine minimo tre prove, mentre quelle di domani e domenica saranno valide anche per il III Trofeo Gemmasofia Star. Lo scorso anno la vittoria del II Trofeo Gemmasofia era andata, nella Star a Luca Simeone e Manlio Corsi, ex aequo con l’equipaggio di Antonio Balderi e Amerigo Anguillesi