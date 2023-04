Via ai playoff: l’Upc ospita l’Arezzo Discobolo in trasferta a Porcari

Via ai playoff nei campionati regionali di pallavolo. Ai nastri di partenza, in questa prima fase di qualificazione, ci saranno l’Upc in serie C e la Jenco in serie D.

Serie C. Passa da Arezzo il cammino dell’Unione Pallavolo Camaiorese: i biancoblù, terzi classificati nel girone B, se la vedranno con la seconda del girone A, l’Infissi Club Arezzo: la semifinale d’andata si disputerà oggi alle 17 al "PalaCamaiore" (arbitri Giarratana e D’Amico), con sfida di ritorno ad Arezzo martedì sera alle 21 al palasport "Maccagnolo". Nell’altra semifinale si affrontano Firenze e Cus Pisa.

Serie D. Tutto pronto per la prima uscita del Discobolo nelle semifinali playoff. Le viareggine se la vedranno con Porcari: le due compagini incroceranno le armi una prima volta stasera alle 21 al palasport di Porcari (arbitra Gagliardi). Completano il programma delle semifinali Valdarninsieme-Calenzano e Follonica-Montevarchi.