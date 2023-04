Versilia e Atletico Viareggio vanno ai playoff

Serie C1. Con il 6-1 rifilato al La 10 Soccer (De Angeli 2, Gennai 2, Galli, Tintori) il Versilia porta a ben 19 i punti di vantaggio sul 4° posto e centra la finale. Finale regionale che si disputerà il prossimo 5 maggio, in campo neutro, contro il Futsal Torrita. Mancando ancora una giornata è da stabilire se il Versilia arriverà 3° o 2°, particolare importante perché chi sarà meglio piazzato si potrà accontentare del pareggio al termine della partita. “È ancora lunga - sottolinea Matteo Paperini - perché in caso di successo ci sarà poi tutta la fase nazionale, ma il primo obiettivo di stagione è raggiunto”.

Classifica: Boca Livorno 73; Futsal Torrita 68; Versilia 67; Verag Villaggio 49; Monsummano 47; Ibs Le Crete e Firenze 44; Alberino 41; Five to Five 29; La 10 Livorno e San Lorenzo 27; Poggibonsese 26; Deportivo Chiesanuova 25; Midland Global Sport 16; Limite e Capraia 4. Giovanissimi. Si conclude ai quarti di finale playoff l’avventura del Versilia. Contro il San Gimignano è 1-6. A segno Neri.

Serie C2. L’Atletico Viareggio perde 9-2 contro il Tau Futsal. Vana la doppietta di Scannapieco. Classifica: Tau Futsal 66; Cus Pisa e Futsal Massa Mad Project 65; San Macario Oltreserchio 64; Futsal Viareggio 43; SecurJob 39; Massa C5 36; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 35; Md United-Margine Coperta 31; Montalbano Cecina 29; Massarosa C5 28; Atletico Viareggio 27; Scintilla 1945 24; Giovani Granata 10; Toringhese 7.

Femminile. L’Atletico Viareggio supera, in rimonta, 3-1 la Polisportiva 2M, con Carabba, Marcucci e Barsocchi e centra la finale regionale. Finale che si giocherà venerdì, alle 22, al PalaCarrara di Pistoia e contro Firenze. Per andare agli spareggi nazionali, le viareggine dovranno vincere entro i tempi supplementari. “Era l’obiettivo che puntavamo a raggiungere - dice Guido Colonna - anche se tante ragazze erano alla prima esperienza”.

Classifica: Firenze 38; Atletico Viareggio e Polisportiva 2M 32; Follonica Gavorrano e Worange Pistoia 17; Dinamo Florentia 14; Massese 6; Olimpiacolle 5.

Sergio Iacopetti