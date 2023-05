Verde manda in paradiso il Forte Querceta I versiliesi volano ai playoff all’ultimo tuffo

FORTE DEI MARMI – Real Forte Querceta ai playoff, Sant’Angelo ai playout. È questo il verdetto dell’ultima giornata di campionato al ‘Necchi Balloni’. La rete di Verde a inizio ripresa manda in paradiso i versiliesi che, grazie anche alle contemporanee sconfitte di Forlì e Ravenna, chiude al quarto posto. Peggior finale non poteva capitare invece al Sant’Angelo: i lombardi sbagliano un rigore sullo 0-0, crollano nella ripresa e scivolano al quart’ultimo posto. Paura a metà ripresa per un malore ad Alessio Bugno, trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. LA CRONACA Nel centrocampo fluido di Venturi, è Bertipagani a mantenere la posizione più avanzata. Regia affidata a Bartolini, in attacco Rosati va in panchina a vantaggio di Pegollo, premiato prima del fischio d’inizio per le 100 presenze in serie D con il Real Forte. La posta in palio è alta, soprattutto per il Sant’Angelo. La prima occasione capita sui piedi di Spaviero, innescato da un’azione caparbia di Ngounga Opat: l’attaccante supera in campo aperto Tognarelli ma conclude troppo largo. Con il passare dei minuti il Real Forte Querceta prende in mano l’iniziativa ma, a parte un gol annullato a Bertipagani, succede poco dalle parti di Nucci. Nel finale di tempo si riaffaccia avanti il Sant’Angelo: Spaviero pesca in area Gomez, colpo di testa alto da buona posizione. Ci prova anche Confalonieri con un gran destro in corsa, Pastine vola e devia in angolo. A fine primo tempo l’episodio che potrebbe cambiare la partita (e la stagione) del Sant’Angelo: Bartolini colpisce al volto in area di rigore Bugno: rigore per gli ospiti ma Gobbi spara sulla traversa. Il Real Forte Querceta si scuote a inizio ripresa. Venturi alza la posizione di Bartolini ed è proprio il numero 10 ad accendere la luce, gran corridoio per Verde che anticipa l’uscita di Nucci e porta avanti il Real. Il Sant’Angelo accusa il colpo e scompare dal campo, scosso anche da quello che accade al 69’: all’improvviso Bugno cade in mezzo al campo. Tanta paura per il centrocampista, trasportato in ambulanza in ospedale per una tac di controllo. Nel finale le sostituzioni di Gatti non sortiscono l’effetto sperato, il Real Forte Querceta si chiude con ordine, nonostante il maxi recupero, e fa grande festa al fischio finale.

Michele Nardini