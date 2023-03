Vela, resta vivo il sogno-salvezza Pfv a Porcari, Versilia con il Gmv

Mancano cinque partite al termine del campionato ed il Vela, con le speranze di salvezza ridotte al lumicino, si reca domani a Calcinaia dove alle 18,15 dovrà vedersela con la squadra di casa; piuttosto brillante in questa stagione che la vede ben piazzata in classifica con 26 punti all’attivo. Un avversario piuttosto temibile, quindi, che però vanta più vittorie in trasferta che in casa, rispettivamente sette contro le sei tra le proprie mura. L’unica speranza cui aggrapparsi? Proviamo anche se un successo, a prima vista, sembrerebbe impossibile. I ragazzi di Bonuccelli in ogni caso giocheranno per vincere e conquistare così due preziosissimi punti che nella lotta alla salvezza potrebbero, ottimisticamente parlando (leggi eventuale ripescaggio), ancora servire. E qualcuno, seppur nel più assoluto silenzio, ottimista lo è davvero. Un po’, a dir la verità, lo sono anche i ragazzi che scenderanno in campo quantomeno sicuri di poter fare bella figura. La preparazione in settimana è stata fatta con meticolosità ed impegno, giusto per far intendere a chi s’immaginasse il contrario che il Vela non è affatto ancora rassegnato. Domani a fine partita si vedrà se è davvero così.

Nel frattempo, in serie C femminile la Pfv è attesa nella terzultima giornata da una sfida ostica: le viareggine saranno impegnate domani alle 21 a Porcari contro la capolista. Ultimo turno invece per il Versilia, ospite stasera alle 20,30 a San Giuliano Terme contro il Gmv: neroarancio a caccia dell’aggancio ai pisani in classifica.

e.d.s.