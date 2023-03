Paola Poggi e Luca Poli, armatori del Paolisssima, il Grand Soleil 56 portacolori del Club Nautico Versilia, si sono aggiudicati la Coppa Carnevale, il trofeo d’argento che da quarantotto anni viene assegnato al vincitore “overall” della storica regata, tenutasi davanti al porto. In equipaggio erano Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcini, Franco Giovannini, Alessandro Biancalano, Patrizio Cau, Renzo Del Giudice, Andrea Bartelloni, Gianluca Dati, Giuseppe Mangia e Antonio Poggi.

La vincitrice ha preceduto Antares della sezione velica Marina Militare Livorno, timonato da Paolo Carnevali, e Fomalhaut, de La Spezia, con Raffaele Cerretini e Michele Renna. Il trofeo Burlamacco è andato a Bucaniere, vincitore della classifica rating Federvela, ad opera del direttore sportivo del Club Nautico, Muzio Scacciati con Marzio Gusmaroli. Al secondo posto Terra, di Giorgio Iacconi (Vela Mare Club) e al terzo Ciabatta, di Giampaolo Bartalini (Lega Navale Viareggio).

Il trofeo Mancini è stato vinto per il secondo anno consecutivo da Fomalhaut, con Raffaele Cerretini e Michele Renna, che si è imposto nell’Orc B (Offshore Racing Council, per regate d’altura e classi Ior), mentre la vittoria nella classifica Orc A è andata a Paolisssima. Per l’associazione ambientalista Marevivo, Marina Gridelli ha consegnato a tutti i premiati un omaggio e le ‘Dieci regole Marevivo del Buon velista’.A Paolissima è stata, inoltre, donata la bandiera di Marevivo.

Walter Strata