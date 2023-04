VBS pronta al suo 13° campionato E l’Under 20 vuol difendere il titolo

Si scaldano i motori del beach soccer per un’estate ricca dove il Viareggio Beach Soccer vuole ancora essere protagonista. Sono appena stati ufficializzati gli organici di Serie A e campionato Under 20. In Serie A per la VBS si tratta della 13ª partecipazione. I bianconeri vice-campioni d’Italia prenderanno parte alla poule Scudetto 2023 che comprende poi Catania Ssd (ex Canalicchio), Catania Bs, Città di Milano, Lamezia, Napoli, Pisa, Roma (ex Adj Nettuno) e Sambenedettese. Ritenuta inammissibile invece la domanda presentata dal Terracina. Il calendario delle gare di A, con date e location delle varie tappe, verranno resi noti prossimamente. Le prime 7 classificate accederanno alla Final Eight che assegnerà lo scudetto, assieme alla vincitrice della poule Promozione... e la fase finale è già certo che quest’anno sarà al Beach Stadium “Matteo Valenti“ al Bagno Flora sul lungomolo di Viareggio.

Per quanto riguarda l’organico del campionato Under 20 (le prime 2 edizioni sono state entrambe vinte dalla VBS), le squadre saranno 11 in tutto, divise in 2 gironi (uno da 6, uno da 5). Le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per la Final Four (semifinali e finale) in programma al “Valenti” Stadium. La VBS U20 sarà al via assieme a Cagliari, Catania Ssd, Catania Bs, Città degli Eventi, Lamezia, Icierre Lamezia, Lazio, Pisa, Samb e Terracina. La composizione dei 2 gironi, date e location in cui si svolgerà la competizione verranno resi noti più avanti. E nell’Under 20 quest’anno inoltre si disputerà per la prima volta pure la Coppa Italia che si giocherà a Catania. Intanto nell’attuale raduno della Nazionale maggiore in corso a Tirrenia il c.t. Del Duca ha convocato ben 6 giocatori della Farmaè VBS: oltre agli habitué Andrea Carpita, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali e Alessandro Remedi, c’è pure il classe 2005 Gian Marco Tomei (alla sua prima chiamata). Il gruppo azzurro porterà avanti la preparazione in vista dei Giochi Europei che si disputeranno a giugno a Cracovia.