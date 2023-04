Upc travolto in casa dall’Arezzo Discobolo corsara a Porcari

Risultati agli antipodi per le due versiliesi impegnate nella prima fase dei playoff di serie C maschile e serie D femminile di pallavolo. In serie C maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese (che aveva chiuso al terzo posto nel girone B), è incappata in una dura sconfitta casalinga contro la seconda forza del girone A, Arezzo. Al "PalaCamaiore", il match d’esordio si è concluso con una vittoria netta degli ospiti, che non hanno lasciato ai biancoblù neppure un set (0-3: 23-25 20-25, 20-25 i parziali). Nelle altre sfide, il Cus Pisa si è imposto in trasferta a Firenze, mentre nella finale d’andata il Maxitaliaservice di Sesto Fiorentino ha schiantato in tre set il Jolly Fucecchio, vincitore della regular season nel girone dei camaioresi.

È andata meglio al Discobolo, impegnato in trasferta a Porcari: dopo un avvio equilibrato, le viareggine hanno iniziato a spingere forte, chiudendo la partita in quattro set (1-3: parziali di 18-25, 25-22, 23-25 e 18-25). Nelle altre partite dei playoff, Valdarninsieme si è imposto 3-1 in casa sul Project Calenzano, mentre la Pallavolo Follonica ha regolato 3-0 tra le mura amiche l’Arno Montevarchi. Nella prima giornata delle finali, invece, la Robur Massa l’ha spuntata dopo una battaglia durata cinque set contro il Valdelsa.

Sfide di ritorno con l’Upc impegnata ad Arezzo (nella tarda serata di ieri) e il Discobolo che sabato attende in casa il Porcari per il match di ritorno.

