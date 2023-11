Una tripletta da bomber. Ambrosio trascina il Forte

Forte dei Marmi

La vittoria ottenuta a Lodi per 3-1 fa salire a cinque la serie di successi del Centro Porsche Forte dei Marmi che in campionato non ha ancora lasciato punti agli avversari. Contro una squadra molto ben messa in pista i versiliesi non hanno avuto vita facile, ma hanno avuto la meglio in virtù di una superiorità tecnica che ha esaltato lo straordinario momento di forma di Federico Ambrosio. Con la tripletta messa a segno al Palacastellotti il bomber si conferma leader della classifica dei marcatori con 16 centri. Non può quindi che essere positivo il giudizio del direttore sportivo Mirco De Gerone sulla prestazione della squadra: "È una vittoria molto importante perchè ottenuta su una pista difficile. La squadra ha giocato con la testa e gestito berne anche i momenti difficili mettendo in pista tutta l’esperienza e la qualità che abbiamo. Stasera il mister nell’intervallo ha dato una scossa importante che gli deve essere riconosciuta. Diciamo che è stata una partita di cuore, ma anche di cervello nei momenti in cui c’era da gestire; il tutto nonostante 23 decisioni arbitrali che non ci hanno trovato d’accordo in momenti delicati della gara. Un Forte dei Marmi non ancora al 100% a livello organizzativo, ma con gli attributi e questo ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare per il futuro". Se Ambrosio è il realizzatore principe, fra i singoli non si può dimenticare il fondamentale apporto dell’ex trissinese Ipinazar, impressionante per la quantità e la qualità delle palline gestite. Un Forte dei Marmi ancora con margini di miglioramento, ma già adesso in grado di ottenere molto e il calendario gli offre altre possibilità di crescita: mercoledì è in programma un’altra trasferta, a Montebello per il recupero della quinta giornata. Conquistando i tre punti i rossoblu salirebbero a 18, raggiungendo il primo posto solitario in classifica e con ancora una partita da giocare, quella di Vercelli che sarà recuperata il 6 dicembre.

G.A.