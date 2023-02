VIAREGGIO – Tutto facile per il Viareggio che nell’anticipo del sabato si impone senza difficoltà per due reti a zero sul San Frediano e si porta provvisoriamente a +4 in attesa del Romagnano che giocherà oggi. Pratica archiviata già dopo il primo quarto d’ora di gioco, a testimonianza di una superiotà evidente dei bianconeri sugli avversari di turno. Grande protagonista è stato ancora una volta l’attaccante Samuele Chicchiarelli che con la sua doppietta incanala il match. Al minuto numero sette conclude al volo su sponda di testa del collega Martinelli trovando l’angolo alla destra di Cateni, nell’occasione incerto ma autore poi di una grande prova, raddoppio delle zebre che arriva al minuto numero quattordici, grande lancio in profondità di Palazzolo per il numero undici che stoppa e con un diagonale preciso sul secondo palo non lascia scampo al portiere ospite. Nel finale di tempo ancora lui va vicino al tris personale con una conclusione ravvicinata diretta al sette che Cateni alza sopra la traversa.

La ripresa si apre con una leggera pressione iniziale degli ospiti ma sono le zebre a rendersi pericolose con Benedetti che al quarto coglie la traversa con una conclusione da fuori area, occasioni poi per Palazzolo, salva di piede Cateni, Marinai su punizione alto di poco e nel finale Scaranna ma la terza rete anche per mancanza di precisione delle zebre non arriva, poco importa per un Viareggio sempre più padrone del proprio destino e sempre più lanciato nella corsa verso il secondo titolo consecutivo.

Carlo Andrea Brunini