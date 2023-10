Una domenica in chiaroscuro a Viareggio: Forte e Lido sorridono

VIAREGGIO

Sorride solo il Forte, gli squali sono l’unica delle nostre rappresentanti ad avere ottenuto i tre punti in questa terza giornata e rilanciano con forza le proprie ambizioni per un torneo di vertice, con il Tempio Chiazzano è arrivata la seconda affermazione di fila a testimoniare l’ottimo momento di forma. "Un’altra buona prestazione ci ha portato in dote questa vittoria – commenta il tecnico Luca Cagnoni – stiamo crescendo ma piedi per terra e continuiamo ad allenarci senza guardare la classifica". Si ferma invece la marcia del Capezzano che cede il passo a Marlia, per i ragazzi allenati da Coli una battuta di arresto che lascia un po’ di amaro in bocca ma non ridimensiona i progetti futuri. Inizia a muoversi sul fondo anche il Corsanico che in quel di Pescia dà importanti segnali di risveglio, il pari a reti bianche autorizza a guardare con maggiore fiducia al futuro ma il tecnico Stefano Maffei è realista: "C’è tanto lavoro ancora da fare, ma finalmente ci siamo tolti dalla casella di partenza, con maggiore opportunismo avremmo potuto anche vincere". Si ferma la Torrelaghese che in due gare casalinghe ha raccolto solo un punto e deve darsi ora in fretta una svegliata. "Abbiamo giocato male, poi il risultato sarebbe potuto essere anche diverso ma noi dobbiamo fare di più, senza dubbio alcuno", si sfoga così il tecnico Fabrizio Baldini. In Seconda invece bilancio decisamente più negativo con il solo punto raccolto dal Lido sul campo della Filattierese che può essere salutato positivamente per il resto battuta di arresto ancora per lo Sporting Camaiore, partito alla vigilia con grandi ambizioni e incappato probabilmente in una falsa partenza. Si ferma anche la marcia del Massarosa che nel big match con la Fivizzanese mostra ancora più che prevedibili limiti per puntare in alto.