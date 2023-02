Ha suscitato grande interesse la notizia che lunedì 6 marzo giorno in cui si svolgerà la prima tappa della Tirreno–Adriatico lungo lo splendido scenario del lungomare di Lido di Camaiore, andrà in scena anche una cronometro individuale riservata alla categoria juniores. Grazie alla completa disponibilità di RCS e del Comune di Camaiore, la S.C. Pedale Lucchese Poli organizzerà’ sullo stesso percorso della gara riservata ai professionisti una cronometro che vedrà al via 40 juniores.

Il percorso di Km. 11,500 sarà lo stesso che un’ora dopo verrà affrontato dai partecipanti alla Tirreno-Adriatico. Per gli atleti al via sarà l’occasione di mettersi in mostra al cospetto dei più importanti club del panorama mondiale e siamo certi che saranno al via i più forti corridori italiani della specialità e lo stesso c.t. azzurro della categoria juniores, Dino Salvoldi si è detto particolarmente interessato alla gara. Il primo corridore prenderà il via alle ore 10 in modo che la gara abbia termine prima che i professionisti inizino a provare il percorso della crono inaugurale della "Corsa dei Due Mari".

Questa importante iniziativa grazie all’impegno del presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, a RCS, che appena messa al corrente di questa idea, ha subito dato il pieno appoggio per la realizzazione, come del resto il Comune di Camaiore sempre pronto a collaborare con coloro che promuovono il ciclismo. Dal momento che il Consiglio Federale ha concesso l’autorizzazione per lo svolgimento della gara è stato tutto un susseguirsi di telefonate e richieste agli organizzatori del Pedale Lucchese Poli per poter partecipare alla gara.

Antonio Mannori