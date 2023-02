Un successo davvero Real... Forte Pegollo firma la rete della vittoria

FORTE DEI MARMI – Una vittoria Real. I bianconeroazzurri si prendono con cuore e grinta tre punti che possono dare la svolta nella corsa verso la salvezza portandosi adesso a +3 dalla zona playout. La seconda vittoria del nuovo anno arriva dopo una prestazione di spessore e qualità contro un avversario di alta classifica. Pronti via e subito il Ravenna si fa minacciosi dalle parti di Raspa con una conclusione da fuori di Abbey che si spegne a lato. Al 14’ arriva però il gol del vantaggio rubato dalle pagine del migliore manuale di calcio all’italiana: sugli sviluppi di un corner giallorosso una cattiva scelta offensiva viene capita con furbizia dalla retroguardia locale che dà il via a una combinazione in velocità tra Verde e Rodriguez, che conclude in diagonale sul secondo palo, palla che sbatte sul legno e torna indietro, Verde in sospetto offside è il primo ad arrivare e a ribattere comodamente in rete. Il vantaggio carica i padroni di casa che vanno vicini al raddoppio già due minuti dopo. Raddoppio che arriva al 28’: Verde si alza la palla e colpisce in girata al volo sul primo palo dove non può nulla Venturini.

La ripresa si apre come peggio non si potrebbe per i locali che subiscono l’uno-due micidiale dei romagnoli. Primo gol di Abbey che viene lasciato troppo libero in area e su un fendente dall’area piccola di Tabanelli si coordina per battere indisturbato. La rete del pari poi da una deviazione volante di tacco nell’area piccola di Melandri. L’inerzia della sfida pare in quel momento a favore degli ospiti ma i ragazzi di Venturi tirano fuori un grande carattere e un immenso cuore e passano con merito di nuovo davanti. Al 20’ su un calcio d’ angolo, Pegollo è abilissimo come sempre a scegliere il tempo di elevazione giusto sulla battuta di Lazzoni e di testa angola nel sette. Ultima parte di pressione giallorossa che si concretizza però soltanto con alcune conclusioni da fuori. Il risultato non cambia più e arrivano tre punti pesanti che danno morale ma sopratutto donano maggiore serenità all’ambiente bianconeroazzurro.

Carlo Andrea Brunini