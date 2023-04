Un pari dal sapore agrodolce Il Camaiore ora è salvo Ma anche fuori dai playoff

MASSA – Il Camaiore è salvo matematico ma anche aritmeticamente fuori dalla corsa playoff. I risultati della penultima giornata di Eccellenza (che hanno incoronato campione il Cenaia dei viareggini Alessandro Remedi e Manolo Benassi, promosso in Serie D come il Figline nell’altro girone) hanno detto questo per i bluamaranto che pareggiando allo stadio degli Oliveti nella sfida dei tanti ex hanno allungato la loro serie positiva che ora dice 6 risultati utili di fila (con 12 punti fatti). Dopo aver vinto all’andata 2-0 la gara sempre sentitissima contro la Massese, al ritorno la squadra di Luca Polzella (che doveva fare i conti con due pesantissime assenze come quella dello squalificato classe 2003 Tommaso Ricci in difesa e soprattutto quella dello stirato bomber Geraci in attacco) ha portato a casa un altro clean sheet: il 7° sulle 14 gare del girone di ritorno ed il 12° in tutto il campionato.

La partita del sabato santo non ha regalato emozioni né da una parte né dall’altra, soprattutto nel secondo tempo quando le due squadre, forse già sazie del pareggio, hanno calato notevolmente i ritmi di gioco concentrandosi più sul non sbagliare che sul ferire l’avversario. Della serie quando non puoi vincere... meglio non perdere. E così ecco l’accontentarsi del punto, senza farsi male, col Camaiore che sale a 40 punti (nell’ultima giornata domenica prossima avrà in casa il Montespertoli che con gli stessi 36 punti della Massese ancora non può dirsi salvo tranquillo). L’occasione più clamorosa del derby apuo-versiliese è capitata sui piedi di Andreotti al 18’ quando, su l’assist di Buffa in contropiede, è stato anticipato sul più bello. Nella ripresa a spaventare la Massese è solo il tiro dal limite di Biagini al 78’.