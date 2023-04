Un pareggio senza emozioni È quello che cercava Amoroso per la salvezza del Seravezza

SAN GIOVANNI - Il Seravezza Pozzi cerca e ottiene un buon punto a San Giovanni Valdarno che gli consente di tenere a debita distanza la zona pericolosa. Tra i padroni di casa mister Firicano scozza le carte rispetto all’ultimo turno di campionato compreso il modulo tattico, passando al 4-2-3-1 in luogo del 4-3-1-2 utilizzato dalla prima giornata di campionato. 4-3-3 per i versiliesi di Christian Amoroso che scendono in campo senza troppi timori reverenziali.

La cronaca della partita. Le due squadre si affrontano al cospetto di una tipica giornata primaverile, nel primo tempo non si registrano grandi occasioni dall’una dall’altra parte e l’unico lampo lo confeziona Bellini che, a una manciata di minuti dal termine della prima frazione, scheggia il palo con un tiro di destro ben calibrato dal limite. Nella ripresa non succede praticamente niente, l’unica emozione la regala l’espulsione di Potzolu a una manciata di secondi dal termine per fallo di reazione su Cipriani. Finisce 0-0, non poteva essere altrimenti per ujn risultato che tuttosommato forse accontenta entrambe le squadre..

Massimo Bagiardi