Un fine settimana nel segno dell'Under 12 a Forte dei Marmi: Squadre in cerca di un pass per le finali nazionali

FORTE DEI MARMI

Oggi e domani, sui campi del Tennis Italia Forte dei Marmi, va in onda un interessante appuntamento per le giovani promesse della racchetta: è infatti in programma la fase interregionale, tecnicamente una ‘macroarea’ per la qualificazione alla fase finale del campionato italiano a squadre Under 12. I migliori atleti della Toscana, Umbria, Emilia e Marche, con i rispettivi circoli, andranno alla ricerca dei due pass per lo scudettino tricolore. Oltre ai ragazzini di casa del Tc Italia (campioni toscani in carica: la squadra è composta da Alberto Ianis Cruceru, Edoardo Mattioli e Adriano Madrigali), saranno di scena quelli del Tc Sassuolo, Ct Lucca, Junior Tennis Perugia, Tc Riccione, At Tolentino, Ct Grosseto e Cs Faenza. Nel primo il Tc Italia affronterà i marchigiani del Tolentino.