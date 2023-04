Ultimo turno da dimenticare Cadono in trasferta Pfv e Versilia

Doppia sconfitta per le squadre versiliesi nell’ultimo turno dei campionati regionali di basket.

In serie C femminile, nella 6ª giornata di ritorno della seconda fase (13ª totale) la Pallacanestro Femminile Viareggio è andata incontro alla decima sconfitta del raggruppamento, la seconda consecutiva: le viareggine sono cadute 64-39 a Prato contro la terza della classe. Ore le viareggine sono attese all’ultima giornata da un altro scontro molto ostico: dopo la sosta di Pasqua, Tamagnini e compagne ospiteranno Firenze, seconda in classifica, per difendere il terzultimo posto. Classifica: Porcari 22, Firenze 20, Prato 20, Pisa 16, Valdarno 14, Viareggio 6, Montecatini 4, Castelfiorentino 2.

In Promozione maschile, si chiude con una sconfitta l’avventura nella prima fase del Versilia: i pietrasantini sono stati superati in trasferta dal Gmv a San Giuliano Terme con il punteggio finale di 58-44. I neroarancio chiudono dunque all’ultimo posto a pari merito con Piombino. Ma sono già pronti a tornare sul parquet per la fase orologio, che nella prima uscita vedrà il Versilia di nuovo opposto al Gmv: la sfida di disputerà ancora una volta al palasport comunale di San Giuliano Terme, martedì sera alle 20,30 (arbitri Innesti e Testi). Classifica: Carrara Legends 38, Stagno 36, Rosignano 30, Volterra 26, Polisportiva Chimenti 24, Stoneexport 20, Elba 18, Cus Pisa 18, Gmv San Giuliano Terme 16, Dinamo Rosignano 14, Versilia 12, Piombino 12.

RedViar