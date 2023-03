Tutto invariato in vetta al girone B col pari in Camaiore-Massarosa

È rimasto tutto invariato in vetta alla classifica del girone B lucchese della Terza categoria.

Il big-match del sabato sera Sporting Camaiore-Massarosa è finito 1-1 (botta e risposta in avvio di ripresa fra Giannecchini e Carmassi) e dunque i massarosesi conservano il primato a +1 sui camaioresi... ed entrambe devono ancora osservare il turno di riposo (la capolista di Mauritanio Misuri lo farà in questo fine settimana, i bluamaranto di Gabriele Mazzei alla terzultima). Hanno vinto bene fuori casa 3-1 sia l’Atletico Viareggio di Emanuele Triglia sia il Bargecchia di Davide Ricci. I viareggini sabato hanno espugnato il “Bronzini“ in terra pisana battendo la Angelo Bellani in rimonta grazie alle reti di Samuele Simoni, di Francesco Bastianelli e di Andrea Lazzareschi). I collinari invece nel "monday-night" hanno fatto il blitz al “Tei“ di Marginone contro l’ultima della classe per effetto della tripletta dell’uomo-copertina di giornata Nicolò Marchetti. Vorno-Stiava invece è stato il posticipo di ieri sera.

I risultati delle altre partite della 23ª giornata (l’8ª di ritorno): Filettole-Sant’Alessio 2-0; San Lorenzo-Calcistica Popolare Trebesto 3-1; Spianate-Pieve San Paolo 0-2; riposava il Valfreddana.

La classifica (a 7 turni dal termine della regular season): Massarosa 51; Sporting Camaiore 50; Pieve San Paolo* 44; Vorno* 37; Atletico Viareggio* 36; Valfreddana*, Spianate* e Bargecchia* 35; San Lorenzo* 34; Stiava* 26; Calcistica Popolare Trebesto* 15; Angelo Bellani* 14; Sant’Alessio 13; Filettole 12; Atletico Marginone 4. (* una gara in meno)

Nel girone unico di Massa Carrara, dove il titolo è già stato assegnato (al Montignoso), c’è un Retignano campione uscente che però mantiene saldamente il suo secondo posto: gli stazzemesi sabato scorso sono stati corsari a Fosdinovo con un 3-1 firmato da Lorenzo Silvestri e dall’allenatore-giocatore Federico Tosi (doppietta per il quasi 44enne super-bomber versiliese). Bel balzo in classifica, consolidando il proprio piazzamento playoff, quello del SalaVetitia Seravezza FC che sotto la guida di Claudio Guidi ha risalito tante posizioni (anche grazie agli interventi sul mercato di dicembre): nel sabato passato ha dato un 2-0 a domicilio al Vallizeri coi sigilli di Alessio Melis e Riccardo Chioni. Sconfitte in serie invece per le altre tre formazioni versiliesi del girone apuano: la Montagna Seravezzina ha perso in casa 2-1 col San Vitale Candia non bastandogli la rete del figlio d’arte Lorenzo Moschetti; stessa sconfitta pure per lo Sporting Forte dei Marmi (in gol con Giovanni Alaimo) al “San Carlo Borromeo“ di Massa con lo Spartak Apuane; caduta 4-0 dello Sporting Marina a Monti. I risultati delle altre gare della 23ª (qui 10ª di ritorno): Gragnolese-Montignoso 0-3; Villafranchese-Pontremoli 3-2. La classifica (a 3 dalla fine): Montignoso 60; Retignano 46; Villafranchese 41; SalaVetitia Seravezza 38; Fosdinovo 37; San Vitale Candia, Monti e Montagna Seravezzina 35; Sporting Forte dei Marmi 33; Gragnolese e Vallizeri 27; Pontremoli 21; Spartak Apuane 19; Sporting Marina 5.