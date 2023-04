Tutto il programma di oggi e di domani Il Seravezza al Forte

Penultimo turno di regular season nel campionato di Serie D domani alle 15: nel girone D tosco-emiliano-lombardo (dove ieri è arrivata la penalizzazione di 4 punti in classifica al Fanfulla che scende così a 42 in zona playout, per il “caso Lusha“) il Real Forte Querceta sarà a Budrio col Mezzolara (arbitra Gai di Carbonia); nel girone E tosco-umbro-laziale c’è il derby provinciale Seravezza-GhiviBorgo (dirige Castellano di Nichelino) che si giocherà al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi e non al “Buon Riposo“ di Pozzi dove sono in corso i preparativi per il Palio dei Micci. In Prima categoria domani alle 16 a “Le Colline“ c’è il playout in gara secca Corsanico-Migliarino Vecchiano (fischia Lorenzi di Pistoia). Oggi in Terza categoria nel girone apuano c’è la semifinale playoff Retignano-Villafranchese mentre nella quartultima giornata del girone B lucchese, dopo l’anticipo di ieri sera Pieve San Paolo-Bargecchia, oggi alle 16 ci sono Vorno-Sporting Camaiore, Bellani-Massarosa, Atletico Viareggio-Trebesto e Atletico Marginone-Stiava.