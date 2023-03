Turno super, solo l’Oasi mastica amaro

Ultimi tornanti prima del rush finale, vissuti tra sorpassi e controsorpassi. Nel campionato di serie C di pallavolo femminile, il Vp Volley continua a vincere. Le seravezzine hanno schiantato anche il Peccioli (3-0: 25-19, 25-23, 25-20) mettendo l’ennesime ciliegina su una torta che le vede grandi protagoniste della stagione con la vittoria del girone. È andata meno bene all’Oasi, sconfitta in cinque set e per il rotto della cuffia a Casciavola (3-2: 25-14, 19-25, 18-25, 26-24, 16-14). Le viareggine adesso hanno solo un punto di margine per la difesa del terzo posto. Classifica: Vp Volley 54, Cascina 45, Dream Volley 41, Oasi 36, Donoratico 35, Riotorto 30, Casciavola 30, Cecina 27, Grosseto 22, Peccioli 18, San Miniato 16, Nottolini 6.

In serie C maschile, l’Upc ha vinto in casa contro Livorno (3-1: 25-22, 21-25, 25-19, 25-15) restando incollato al Cus Pisa nella lotta per il secondo posto. Classifica: Fucecchio 45, Cus Pisa 41, Upc 39, San Miniato 38, Migliarino 34, Massa Carrara 31, Cecina 27, Cascina 19, Torretta Livorno 13, Montebianco 12, Rosignano 1. In serie D femminile, invece, una grande Jenco ha superato il Follonica nello scontro diretto (3-1: 28-26, 21-25, 25-22, 25-19) trovando l’aggancio al secondo posto. Classifica: Robur Massa 53, Follonica 49, Jenco 49, Rosignano 48, Migliarino 45, Calci 39, Orsaro 35, Livorno 31, MvTomei 28, Casciavola 20, Ospedalieri 20, Pontedera 11, Grosseto 4.

Passando al basket, in serie C femminile torna al successo la Pfv che in casa ha regolato il Castelfiorentino 49-44. Classifica: Porcari 18, Firenze 18, Prato 16, Pisa 12, Valdarno 12, Viareggio 6, Montecatini 4, Castelfiorentino 2. In Promozione maschile, vittoria anche per il Versilia che alle "Tommasi" ha superato Piombino 66-62. Classifica: Carrara 36, Stagno 32, Volterra 26, Rosignano 26, Pol. Chimenti 22, Stoneexport 18, Elba 18, Gmv 14, D. Rosignano 14, Cus Pisa 14, Versilia 12, Piombino 12.

RedViar