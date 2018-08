Seravezza (Lucca), 17 agosto 2018 - E' Dario Rognoni (Pro Patria Milano) in 29'21'' il vincitore della ottava edizione del trofeo San Rocco che si è corso giovedì a Pozzi di Seravezza.

LA CLASSIFICA COMPLETA (clicca qui)

La corsa podistica (9,1 km per la competitiva, 4,550 per la ludico-motoria) era una prova del Campionato podistico della Versilia e assegnava anche il IV Memorial "Giuliano Giannotti". La corsa è stata organizzata dall’Atletica Pietrasanta Versilia con la contrada il Pozzo e il supporto del Comune di Seravezza. Tanti i partecipanti che, grazie alla concomitanza con i giorni di Ferragosto, sono arrivata da tutta la Toscana e anche da fuori regione, tanto che i primi tre classificati corrono rispettivamente per società di Lombardia, Toscana e Liguria.

Per quanto riguarda la classifica generale, dopo Rognoni si è piazzato Francesco Perri (La Galla Pontedera) con un tempo di 30'15'', terzo posto per Andrea Del Sarto (Atletica Spezia) in 30'19''.

Prima delle donne Linda Benigni (Toscana Atletica Nissan Empoli) in 33'09'' davanti a Claudia Dardini (Gs Lammari) e Federica Proietti (Calcestruzzi Corradini).