Trofeo delle 3 province Dedicato alla solidarietà

Si è svolta anche quest’anno nella pineta di Levante – organizzata dalla polisportiva Silenziosi versiliesi – la corsa non competitiva “Senza barriere” giunta alla ventunesima edizione e valevole per il trofeo delle tre province, cui hanno partecipato numerosi atleti, fra cui anche un bel gruppo proveniente dalla Sicilia e da Reggio Calabria di persone facenti parti del gruppo della federazione italiana sport sordi, venuto apposta per conoscere il nostro territorio e quindi ancora una volta lanciare il binomio tra sport e turismo. La corsa ludico motoria ha attraversato i punti più caratteristici della pineta di levante di Viareggio con percorsi di 3km; 6 km; 12km,e 18km: lungo il viale Europa in darsena, fino a Torre del Lago, Viale Kennedy fino al costeggiamento del fosso della Bufalina e ritorno attraverso il viale dei Tigli fino all’arrivopartenza presso il parco “La Tinaia” a Viareggio. I gruppi più numerosi sono venuti dalla provincia di Pisa con la Verrua con 42 partecipanti poi la società Ulivetese con 31, Deaf marathon it con 30. Poi Palmerino con 28 atleti come il Marathonclub. Prestenti ancora gli Ospedalieri Pisa, il G.P. Rossini, Pisa road runner, Arcolbaleno, Mai dire mai, 2 Arni e g.s. Viareggio. La bella giornata di sole ha reso ancora più bella una giornata di sport e di solidarietà.