Trissino e Follonica vincono ancora

Dopo i posticipi della seconda giornata, giocata in tre tappe (e manca ancora Lodi-Sarzana, rinviata al 15 novembre), nella serie A1 di hockey sono quattro le squadre a punteggio pieno. Così i posticipi: Montebello-Monza 6-4, Sandrigo-Follonica 2-4, Grosseto-Giovinazzo 6-2, Trissino-Valdagno 6-1. Comandano Trissino, Forte, Grosseto e Follonica, mentre ancora al palo sono Lodi, Bassano, Giovinazzo e Breganze. Davide Banini (Follonica) guida la classifica dei marcatori con 6 reti, seguito da Federico Ambrosio (Forte) a 5 e Giulio Cocco (Trissino) 4. Questo inizio di campionato è caratterizzato dall’ormai endemica e, pare, inevitabile serie di posticipi e rinvii (agli impegni europei di alcune formazioni si sono aggiunte le chiusure o limitazioni degli impianti di Vercelli e Lodi in A1 e Seregno in A2) dei quali è davvero difficile tenere il passo.

