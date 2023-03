Treno playoff quasi irraggiungibile Il Camaiore si guardi alle spalle

La sestultima giornata di regular season in Eccellenza (che si è aperta ieri con l’anticipo Pro Livorno Sorgenti-San Miniato Basso) è tutta concentrata sul big-match Perignano-Cenaia (scontro diretto al vertice fra le due prime a pari punti), ma c’è anche un Camaiore che tenta di finire la propria stagione nel migliore dei modi. Se il treno playoff sembra ormai irraggiungibile (... anche per una questione di forbice di punti) c’è comunque da provarci per non avere ulteriori rimpianti. E poi c’è ancora da mettersi al sicuro da eventuali brutte sorprese playout, perché la salvezza tranquilla non è matematica.

La trasferta odierna a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio allenato da ‘Ciccio’ Tavano è insidiosa assai dato che i neroverdi della vulcanica presidentessa Paola Coia sono in piena lotta per non retrocedere. Nel Tuttocuoio mancherà per squalifica Severi. Nel Camaiore invece sono quasi tutti a disposizione col rientro di capitan Viola a centrocampo dopo le tre giornate di squalifica mentre sarà ancora assente dalla lista dei convocati l’infortunato difensore mancino Arnaldi. A livello di formazione comunque non c’è alcun dubbio che il tecnico Luca Polzella confermerà lo stesso identico undici che tanto bene ha fatto domenica scorsa a Seravezza quando rifilò un 6-0 alla San Marco Avenza. Oggi Tuttocuoio-Camaiore sarà diretta dal fischietto fiorentino Artini, coadiuvato dagli assistenti di linea piombinesi Lumetta e Crispolti. "Se vinciamo poi potremo guardarci meno le spalle – dice Polzella – e affronteremo con maggior serenità le ultime cinque gare a partire dall’anticipo di sabato prossimo che avremo in casa col Perignano".

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci (03), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Crecchi (04); 8 Amico, 4 Biagini, 10 Da Pozzo; 7 Lorenzini, 9 Geraci, 11 Centonze (02).