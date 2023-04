Torneo di hockey in carrozzina "È il ricordo di Enrico Marchetti"

Si disputa oggi al palasport di Camaiore a partire dalle 10,30 fino alle 16,30 circa il primo Memorial Enrico Marchetti, torneo nazionale organizzato dall’associazione Fiore di Loto Ets in collaborazione con Sea Wolf Wheelchair Hockey Asd col il patrocinio del Comune di Camaiore e della Pluriservizi Camaiore. Un torneo che vedrà protagoniste quattro società che militano nei campionati di serie A1 e A2 di hockey: le società toscane Sea Wolf Wheelchair, nonché “padroni di casa”, i Lupi Toscani, i lombardi Wolves Bareggio e i veneti Coco Loco Padova. Un evento nato per diventare una classica nel panorama della disciplina paralimpica grazie anche alla crescita del movimento in Versilia per merito dell’associazione Sea Wolf Wheelchair che ha visto porsi alla ribalta nazionale con risultati significativi nella serie A2. Una giornata inoltre per far riflettere la comunità sui valori dell’attività paralimpica e per incoraggiare i soggetti fragili ad avvicinarsi alla pratica sportiva sia come strumento di inclusione sociale sia per migliorare il benessere psico fisico di ciascuno. "Una spettacolare giornata di sport – afferma il presidente della Sea Wolf Riccardo Federigi – per richiamare l’attenzione sul movimento e per ricordare una persona speciale a noi cara come Enrico Marchetti che ha dato tanto alla comunità". "Siamo orgogliosi di partecipare attivamente a questa manifestazione – commenta l’assessore allo Sport Luca Mecchi -. Enrico ha donato la propria vita ad una nobile causa: far si che lo sport, l’arte e tante altre pratiche umane potessero diventare davvero strumento di inclusione sociale".