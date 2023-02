Torneo di Carnevale con gli Aquilotti fino agli under 17

Quest’anno anche il basket avrà un suo Torneo di Carnevale. Basket giovanile ma di importanza nazionale visto che vi parteciperanno ben 26 squadre provenienti da ogni parte d’Italia. Interessate tutte le categorie che vanno dagli Aquilotti agli under 17 che, domenica, lunedì e martedì, si giocheranno la possibilità di vincere la manifestazione nei campi di Viareggio e Camaiore: la tensostruttura al Varignano intitolata all’indimenticabile Massimo Colombi ed il palasport per quanto riguarda Camaiore.

Un’occasione di divertimento e socialità oltre ad una possibilità per mettere definitivamente alle spalle il brutto periodo della pandemia che soprattutto i più giovani hanno dovuto subire. Per la cronaca il Vela sarà presente con una squadra in tutte le categorie: Aquilotti, Esordienti, Under 13, Under 14, Under 15 e Under 17. Per gli appassionati di pallacanestro un’occasione assolutamente da non perdere.

e.d.s.