Torneo delle Contrade

Sarà Pollino Traversagna-La Lanterna, lunedì 22 maggio alle 21,15, ad aprire le ostilità del 20° Torneo di calcio delle Contrade del Carnevale Pietrasantino.

La “caccia” al detentore del trofeo 2022, la contrada Marina, si svolgerà secondo tradizione al comunale “XIX Settembre”: qualificazioni con gironi all’italiana, con incontri dal lunedì al venerdì, poi sfide a eliminazione diretta e finalissima il 30 giugno.

Già sorteggiati i due gruppi eliminatori, composti ciascuno da 5 squadre: nel girone A Pollino Traversagna, La Lanterna, Il TiglioLa Beca, Brancagliana e Marina; nel B Antichi Feudi, Strettoia, La Collina, Pontestrada e Africa Macelli. Accederanno direttamente alle semifinali le prime classificate di ogni girone, mentre le seconde e terze, incrociandosi, disputeranno lo spareggio in gara unica per definire le altre due semifinaliste.

La fase eliminatoria si concluderà il 16 giugno; spareggi il 19 e 20; semifinali il 23 e 24 e atto conclusivo del torneo, come già detto, venerdì 30 giugno. Tutte le partite si disputeranno in notturna: quelle della fase a gironi, a partire dalle 21,15; per spareggi, semifinali e finale, fischio d’inizio alle 21,30.