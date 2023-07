Torneo dell’Alta Versilia. Terrinca parte in quarta a Levigliani La Montagna Seravezzina risponde

RETIGNANO

Fari puntati sul 45° Torneo dell’Alta Versilia, che ha preso il via al campo Macchiarini-Ricci di Retignano. Nel girone A: Levigliani (campione in carica), Arni, Retignano e Terrinca; nel girone B: FarnocchiaPomezzana, Cardoso, Ruosina e Montagna Seravezzina. Levigliani-Arni 3-2. Nel remake della finale della scorsa edizione, alla fine, ‘vince’ il nervosismo con l’arbitro che decreta la fine anticipata dell’incontro, perché colpito da una bottiglietta lanciata da un dirigente dell’Arni in panchina. Probabile il 3-0 a tavolino per il Levigliani. Retignano-Terrinca 0-2. Decide la doppietta di Kumanaku. "Partita combattuta e risultato giusto - commenta Ludovico Pili del Terrinca -. Abbiamo solo sofferto un po’ nel finale, quando eravamo in inferiorità numerica". Mastica amaro Davide Bazzichi del Retignano: "Abbiamo sempre attaccato, fallendo tantissimo sotto porta. Meritavamo molto di più".

Classifica: Terrinca 3; Retignano 0, Levigliani-Arni (sub iudice). FarnocchiaPomezzana-Ruosina 1-1. Primo tempo a reti bianche, ma Luisotti e Tosi, rispettivamente per FarnocchiaPomezzana e Ruosina, colpiscono un legno ciascuno. Nella ripresa Buselli porta avanti il Ruosina ma Benedetti pareggia. "Bella prestazione e buon pari"” sottolinea Gabriele Chelli del FarnocchiaPomezzana. "Siamo un buon gruppo e l’abbiamo dimostrato sopportando anche una doppia espulsione" sottolinea Andrea Fiaschi del Ruosina.

Montagna Seravezzina-Cardoso 4-2. Per i vincitori vanno a segno Tarabella 2, Forno e Martinucci. "Partita equilibrata nel primo tempo. Alla lunga siamo venuti fuori creando diverse palle da gol" analizza Alessandro Marsili della Montagna Seravezzina. Classifica: Montagna Seravezzina 3; FarnocchiaPomezzana 1; Cardoso 0.

Sergio Iacopetti