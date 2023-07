Torneo Contrade Querceta È un Pozzo di felicità

pozzo

2

ranocchio

0

POZZO: Venè, Luisi (Salvatori), De Lucia, Lorenzoni, Ceragioli, Monacizzo, Diana, Bertozzi (Grotti), Ivan (Signorino), Cagnoni, Melis (Moscardini). All. Landi.

RANOCCHIO: Barsottini, Lorenzi, Folliero, Coppedè, Bocci, Oprita (Cesarali), Mancini, Rossi, Sancredi, Barbetti, Ricci (Cimardi, Poli). All. Bracalon.

Arbitro: Bertini.

Marcatori: 27’ pt Cagnoni; 20’ st Moscardini.

POZZI DI SERAVEZZA – A distanza di 10 anni il Pozzo torna a vincere una partita al Torneo delle Contrade di Querceta. Il 2-0, rifilato ai vice campioni in carica del Ranocchio, si porta dietro due notizie non di poco conto. La prima, il passaggio del turno di una squadra che da troppo tempo faceva solo presenza alla manifestazione, la seconda, e qui sta l’altra grande sorpresa, la conseguente eliminazione di quel Ranocchio che, solo 1 anno fa, aveva conteso lo scettro alla Quercia.

Il Pozzo, del tenacissimo e ruspante Avio Landi poteva solo vincere e così ha impostato una partita gagliarda, fin dalle prime battute, facendo sua la antica regola del calcio: prima non prenderle. Così, applicando un controllo ferreo in particolare su Rossi e Barbetti, è riuscito ad inaridire le fonti di gioco del Ranocchio. In un contesto bloccato c’è stato bisogno di una giocata singola, o per meglio dire di un errore difensivo, per far detonare l’incontro. Cagnoni si impossessa del pallone e non perdona per l’1-0 Pozzo.

Il Ranocchio, non è che non ci provi, ma sbatte sempre contro la ermetica difesa impostata da Landi e le cose peggiorano anche quando, alla fine del primo tempo, si fa male Ricci. Nella ripresa, nel più classico dei contropiede, De Lucia mette dentro per Moscardini che di testa sigla il 2-0 e chiude i giochi. Per il Pozzo martedì sera ci sarà il playoff contro il Ponte, già affrontato nel girone (allora finì 1-1), mentre al Ranocchio restano i rimpianti.

Avio Landi è, come sempre, carico a mille: “Non abbiamo ancora vinto nulla, ci mancherebbe, ma nel nostro piccolo abbiamo comunque fatto la storia della Contrada. Il gruppo mi segue, è umile e disponibile, credo che questa sia la nostra forza”. Tanto rammarico, di contro, nelle parole di Andrea Pellegrini del Ranocchio: “Brutta prestazione e sconfitta meritata. Purtroppo in questa edizione siamo stati facilitati dagli infortuni”.

Classifica: Leon d’Oro 7; Ponte e Pozzo 4; Ranocchio 1.

Sergio Iacopetti