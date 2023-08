Torneo Alta Versilia RETIGNANO: semifinaliste Arni e Ruosina

RETIGNANO

Saranno Arni e Ruosina a giocarsi le semifinali, rispettivamente contro Montagna Seravezzina e Levigliani (martedì 8 e mercoledì 9), della 45^ edizione del Torneo Alta Versilia in svolgimento al ‘Macchiarini-Ricci’ di Retignano. A l’Arni, che ha superato 3-1 il Terrinca, sono bastati appena 3’ per sbloccare con Biggi, poi è stato lo stesso attaccante ad ispirare il 2-0, con un assisit al bacio per Borgia. Sul finale di primo tempo l’acuto del Terrinca, con il rigore trasformato da Conti. Chiude nella ripresa Micchi. "Vittoria meritata – assicura Avio Landi –, arrivata al termine di una partita interpretata benissimo. Adesso affronteremo una squadra con un grande poteziale offensivo, ci vorrà grandissima attenzione". Per il Terrinca, nonostante il torneo finisca qui, è stata comunque una bella avventura. "Usciamo a testa alta. Non siamo più la Cenerentola del torneo" sottolinea Ludovico Pili. Nell’altro spareggio il Ruosina ha superato 4-2 il FarnocchiaPomezzana. Ruosina che parte fortissimo con Tosi e Fiaschi che fanno già 2-0 dopo 20’. Benedetti accorcia, ma Bonini infila il 3-1. Nella ripresa a referto vanno nuovamente Tosi e Barsaglini.

Sergio Iacopetti