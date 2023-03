Torino straripante va agli ottavi Passano anche Pisa e Pontedera

Ieri si è conclusa la fase a gironi per quanto riguarda il gruppo A della 73ª Viareggio Cup: si sono qualificate agli ottavi oltre a Sassuolo, Empoli e Benevento (che il pass l’avevano già staccato in anticipo mercoledì) anche Carrarese, Torino, Honvéd, Pontedera e Pisa.

Questi tutti i risultati delle gare di ieri della 3ª giornata del gruppo A: nel girone 1 Sassuolo-Carrarese 2-2 e Rukh-Olympique Thiessois 0-2; nel girone 2 Torino-Apia Leichhardt 8-0 e Don Torcuato-Pontedera 1-1; nel girone 3 Empoli-Benevento 1-0 e Westchester United-San Donato Tavarnelle 1-1; nel girone 4 Spal-Pisa 0-1 e Honvéd-Kallon 4-3.

Oggi in campo per la 3ª giornata del gruppo B maschile con questo programma (fischi d’inizio per tutti alle 15): nel girone 5 Fiorentina-Monterosi (al “XIX Settembre” di Pietrasanta) e Euro New York-Seravezza Pozzi (al “Buon Riposo” di Seravezza); nel girone 6 Sampdoria-Arezzo (al “Bibolini” di Lerici) e Uyss New York-Grosseto (allo “Zecchini” di Grosseto); nel girone 7 Bologna-Jóvenes Promesas (al “Benelli” di Lido di Camaiore) e Atromitos-Mavlon (al “Brunini” di Galleno); nel girone 8 Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa (al “Masini” di Santa Croce sull’Arno) e Sport Recife-Imolese (al “Martini” di Viareggio). Del gruppo B sono già agli ottavi di finale da giovedì Fiorentina, Monterosi e Bologna.

Stamani alle 11 si chiude la fase a gironi del torneo femminile con: Milan-Livorno (al “Magnozzi” di Livorno), Apia Leichhardt-Parma (al “Boni“ di Fossone a Carrara); Fiorentina-Rappresentativa Lnd (al “Benelli” di Lido di Camaiore), Westchester United-Arezzo (al “Marco Polo Sports Center“ di Viareggio). E lunedì poi ci sarà subito la finalissima di questa 4ª edizione della Viareggio Women’s Cup: alle ore 15 al “Buon Riposo“ di Pozzi con diretta tv su Rai Sport.