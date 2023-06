Tommy Hilfiger, il Beach Padel Tour chiude a Viareggio

Si chiude oggi il Beach Padel tour di Tommy Hilfiger che ha portato la bellezza del padel sulla spiaggia di Viareggio, in piazza Mazzini al bagno Martinelli. Tre giorni di gare appassionati che hanno portato alle finali di oggi in programma dalle 10 alle 19 le due squadre migliori fra le 32 che hanno partecipato alla rassegna. Il villaggio itinerante di Tommy Hilfiger tocca nel corso dell’estate cinque fra le spiagge più famose e rinomate d’Italia, come Senigallia, Jesolo, Riccione, Castiglione della Pescaia. Oltre che Viareggio che ha rappresentato la partenza del tour. La tappa viareggina è stata organizzata in collaborazione con l’ottica Ruffo Eyespace. Dopo la giornata inaugurale di giovedì in cui chiunque poteva liberamente giocare a padel, da venerdì è iniziato il torneo vero e proprio con 32 squadre iscritte, ognuna delle quali ha giocato almeno tre match. Ieri le semifinali e oggi, per tutta la giornata, le finali con festa di dj set e animazione. I vincitori riceveranno un paio di occhiali della nuova collezione Tommy Hilfiger