E venne il grande giorno dello scontro diretto al vertice del girone B lucchese della Terza categoria. Stasera alle 20.30 la febbre del sabato sera sale alta sul sintetico di via Fonda a Sterpi dove lo Sporting Camaiore di Gabriele Mazzei secondo della classe a -1 dalla vetta ospita la capolista Massarosa di Mauritanio Misuri per un big-match che, visto quanti pochi punti finora hanno perso le due contendenti nelle altre partite, potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo. Riuscirà la difesa più imperforabile del torneo (quella massarosese) a non far segnare il capocannoniere assoluto della stagione (il camaiorese Marzio Luisotti, capace sin qui di mettere a segno 36 marcature: 23 in campionato e 13 in coppa... dove lo Sporting ha appena raggiunto la finale che giocherà sabato 8 aprile contro la Folgore Segromigno Piano)? Siamo alla 23ª giornata (ottava di ritorno) e oggi pomeriggio alle 15 c’è anche l’Atletico Viareggio che va sul campo della Angelo Bellani, al “Bronzini“ di Pisa. Poi ci saranno due posticipi: lunedì sera alle 21 il Bargecchia sarà di scena al “Tei“ di Marginone contro l’ultima della classe mentre addirittura mercoledì sera alle 20.30 lo Stiava farà visita al Vorno.

Nel girone unico di Massa Carrara (dove è già campione il Montignoso) tutti in campo oggi con fischi d’inizio alle 15. Queste le partite delle cinque versiliesi nella quartultima giornata di regular season: Fosdinovo-Retignano; Montagna Seravezzina-San Vitale Candia; Vallizeri-SalaVetitia Seravezza FC; Spartak Apuane-Sporting Forte dei Marmi; Monti-Sporting Marina.