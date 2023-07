Tennis, Torneo Open maschile "Nathan Yacht Refit" a La Versiliana

Un nuovo appuntamento tennistico di altissimo livello accende i fari sulla Versilia, in particolare sul Circolo Tennis La Versiliana dove è in corso fino all’8 luglio il Torneo Open maschile “Trofeo Nathan Yacht Refit”, manifestazione che mette in palio un montepremi considerevole di 3.000 euro e anche per questo è riuscita ad attrarre alcuni tennisti di spicco del panorama italiano. Ottimo il livello medio, con ben 27 Seconde Categorie e tante Terze a contendersi la qualificazione nel tabellone principale, e alcuni picchi notevoli. I favoriti infatti saranno i due 2.2 Federico Maccari e Marco Furlanetto: ex professionista numero 854 al mondo il primo, dal tennis potente e divertente, trasferitosi in pianta stabile a Torino ma di origini amiatine, ex enfant prodige del tennis giovanile toscano il secondo, attuale componente della compagine di Serie A del Tc Italia di Forte dei Marmi. A completare il quadro dei favoriti troviamo un trittico di 2.3: l’altro massese, tesserato per il Tc Pistoia, Lorenzo Vatteroni, il termale Emanuele Mazzeschi e il piemontese Gianluca Bellezza Quater, non molto conosciuto in Toscana ma accreditato di notevoli risultati in stagione e allievo di Gipo Arbino, storico coach di Lorenzo Sonego. Nutrita, come prevedibile, la schiera di versiliesi Seconde Categorie alla ricerca di un posto nei piani alti del tabellone, tra cui spiccano i nomi di Mattia Rossi, Lorenzo Ghirarducci e Jacopo Calvani. Il Torneo Open maschile “Nathan Yacht Refit” è una manifestazione inserita all’interno del circuito “Grantennis Events” e patrocinata dal Comune di Pietrasanta. Oltre al programma sportivo, ci saranno alcuni appuntamenti extra-sportivi. Mercoledì aperitivo dedicato agli sponsor, mentre venerdì si terrà la serata clou della manifestazione: una cena al circolo con musica live di Dino Mancino e un torneo a coppie miste del circuito TPRA con la formula “ceni e giochi”.