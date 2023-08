Tennis. Torneo Open al Forte entra nel vivo

FORTE DEI MARMI

Il torneo Open di Forte dei Marmi è pronto a regalare le grandi

emozioni della fase finale: le teste di serie stanno aspettando di conoscere le rivali che arrivano da una fase eliminatoria molto combattuta e tecnicamente effervescente.

Le prime del tabellone (Francesca Falleni, Cristina Pescucci, Claudia Giovane: all’ultimo momento è saltata Anastasia Bertacchi, impegnata in un torneo

internazionale all’estero) dovranno stare attente alle giovani

promesse seguite dai tecnici federali. Lo stesso discorso vale per il torneo maschile che vede come testa di serie numero uno Daniele Capecchi, candidandosi in questo modo come favorito del torneo.

Ma attenzione al talento di casa Marco Furlanetto, a Gregorio Lulli, Giulio Perego, Francesco Canò e Giovanni Francesco Conca. Se non ci saranno sorprese - che comunque non sono da escludere - il vincitore uscirà da questo lotto.

Red.Via.