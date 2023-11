Tennis. Le ragazze del Tc Forte. Sconfitte dal SudTirol

FORTE DEI MARMI

Niente da fare. La squadra femminile del Tennis Italia Forte dei Marmi esce sconfitta dalla sfida contro il Rungg SudTirol per 3-1 al termine di una serie di sfide molto combattute e deve prendere atto che dovrà giocoforza giocare i playout salvezza al termine del girone eliminatorio. Nonostante l’assenza della numero 1 Jasmine Paolini e della spagnola Carlota Martinez, le ragazze schierate dal capitano non giocatore Federico Rocchi si sono ben comportate.

È mancato il colpo vincente e un pizzico di fortuna soprattutto a Claudia Giovine che ha tenuto in equilibrio la sfida contro Lara Pfeifer che si è imposta al terzo set, per 2-1 con parziali di 6-1, 3-6 e 7-5. Niente da fare per la giovane Anastasia Bertacchi sconfitta dalla più esperta Dalila Spiter (2-0), mentre Melania Delia con una determinazione e colpi vincenti come nei giorni migliori era riuscita ad avere la meglio contro Anicke Lemoine (6-2, 6-7, 6-7). Sul 2-1 per le tirolesi dopo i primi tre singolari diventava decisivo il doppio, ma la coppia composta da Dalila Spiter e Verena Meliss si imponeva per 2-0 contro Anastasia Bertacchi e Claudia Giovine (6-2, 6-4).

Il girone eliminatorio si concluderà domenica prossima con un’altra trasferta sul campo della capolista Casale: per le ragazze del Tc Italia bisognerà comunque già concentrarsi sui playout, sperando di poter contare per lo meno su Jasmine Paolini: con lei, ovviamente, è tutta un’altra squadra. La permanenza in serie A1, dunque, è l’obiettivo che a questo punto della stagione, diventa prioritario, sotto tutti i punti di vista.