La vittoria che serviva. La squadra maschile del Tennis Italia Forte dei Marmi batte (5-1) la capolista Tc Crema e rimette tutto in gioco per il posto... in Paradiso e quelli al Purgatorio: sarà decisiva la sfida di domenica prossima contro il Park Genova. Dal canto suo la squadra femminile - con Jasmine Paolini impegnata nella finale della Federation Cup - ha ottenuto il rinvio all’ultimo momento: il recupero sul campo del Rungg SudTirol sarà disputato giovedì prossimo Ma torniamo alla sfida contro il Crema. I ragazzi guidati dal capitano non giocatore Matteo Marrai (nella foto) hanno metabolizzato come meglio non avrebbero potuto anche l’assenza di Stefano Travaglia: i quattro moschettieri hanno dato il meglio, cominciando con Walter Trusendi che si è imposto su Andrea Arnaboldi, costretto al ritiro per infortunio, sul 4-1 per l’evergreen versiliese. Il raddoppio l’ha firmato lo spagnolo Inigo Cervantes, l’hombre del partido, che ha regalato con autorevolezza Lorenzo Bresciani (6-2, 6-3); poi è toccato ai giovani completare l’opera, visto che prima Marco Furlanetto e poi Lorenzo Carboni hanno assolto il loro compito, vincendo rispettivamente contro Robin Haase e Vincent Ruggeri per 2-1. Sul 4-0 dopo i quattro singolari, per le due formazioni i doppi sono diventati option inutili. Così è arrivato un punto per parte, con sfide che sono durate poco, prima del ritiro di una delle due coppie. Per il Tc Italia erano scesi in campo Ghilarducci-Carboni e Trusendi-Furlanetto. La vittoria consente al Tc Italia di guardare con ottimismo all’ultima giornata. Ma bisognerà dare il massimo contro un avversario scomodo come il Park Genova.