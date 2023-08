Stregati da "Il Valenti"

VIAREGGIO

Il Brambilla’s Gladiators è per la 4° volta campione del ‘Matteo Valenti’. Lo diviene al termine di una partita bellissima, vinta 4-2 contro un arcigno Fc Dado Palestra Metropolis, ed al termine di una serata spettacolare ed intensa. Stracolme le tribune del Beach Stadium (oltre 1500 presenti) e tanto il pathos, anche per le parole che Stefano Santini, visibilmente commosso, ha voluto dedicare a Matteo Valenti ed Attilio Simonetti: "Se oggi siamo qui è grazie a voi che non ci date la forza per crederci e migliorarci sempre. Ogni nostro successo è per voi".

Parte meglio Fc Dado Palestra Metropolis che prima colpisce il palo col sinistro dalla distanza di Fazzini e poi sblocca con la girata, di pura potenza, di Bertacca (cannoniere del torneo con 6 reti). Brambilla’s Gladiators dopo aver rischiato lo 0-2, con la rovesciata di Fazzini, cresce e Barsotti impatta con la rete più bella della finale: una rovesciata volante direttamente su rinvio di Casapieri (miglior portiere). La partita cambia padrone ed ancora Barsotti colpisce una incredibile traversa, con un tiro diretto direttamente dalla propria area. Sull’1-1 si chiude il primo tempo. La ripresa è puro spettacolo. Pronti via e Genovali, direttamente dal calcio d’inizio, fa il 2-1 per Brambilla’s Gladiators. Pochi secondi e Saetta insacca il 2-2 con una bella rovesciata da centro area. Ci vuole una giocata per rompere l’equilibrio: Pacini, infila di punta una mancata presa bassa di Manfredi. Nel finale, su assist di Genovali, è ancora Pacini a chiudere da centro area.

Premi Under 18: Cannoniere Fazzini e Collini 6 reti ciascuno (Stella del Mare San Benedetto del Tronto); Portiere Palmerini (Sos Cafoni Staff Bad); Giocatore Remedi (NL Impianti).

Premi Under 16: Cannoniere Orlandi 9 reti (Immobiliare Elite); Portiere Diridoni (Immobiliare Elite); Giocatore Ghilarducci (C.P.R. Viareggio).

Under 14: Cannoniere Lombardi 16 reti (Centro Oculistico San Paolino); Portiere Oggiano (Centro Oculistico San Paolino); Giocatore Barsotti (Bagno Oceano).

Sergio Iacopetti