Sporting, sorpasso in vetta riuscito

Sorpasso in vetta momentaneo nel girone B lucchese di Terza categoria dove approfittando del turno di riposo della capolista Massarosa è lo Sporting Camaiore (che riposerà alla terzultima giornata) ad insediarsi in vetta grazie alla vittoria 2-1 ottenuta in rimonta e finendo in 9 sul campo del Sant’Alessio grazie alle reti di Gianluca Giannecchini e Stefano Cinquini. Lo Sporting Camaiore nel sabato di sosta del campionato per la Pasqua giocherà la finale di coppa provinciale a Valdottavo contro la Folgore Segromigno Piano.

Nella 24ª giornata di campionato (la 9ª di ritorno) l’Atletico Viareggio ha battuto 3-0 lo Spianate: al “Martini“ decidono le reti di Mariano Discetti, ’Lele’ Galli e Andrea Lazzareschi. Il Bargecchia pareggia 0-0 col San Lorenzo. Lo Stiava batte 4-2 il Filettole con la tripletta di Filippo Marinari ed il singolo di Andres Giannini.

I risultati delle altre partite del turno: Pieve San Paolo-Vorno 1-0; Calcistica Popolare Trebesto-Angelo Bellani 4-1; Valfreddana-Atletico Marginone 4-1.

La classifica (a 6 turni dal termine della regular season): Sporting Camaiore* 53; Massarosa 51; Pieve San Paolo 47; Vorno* 40; Atletico Viareggio 39; Valfreddana 38; Bargecchia 36; Spianate e San Lorenzo 35; Stiava* 29; Trebesto 18; Bellani 14; Sant’Alessio* 13; Filettole* 12; Atletico Marginone* 4. (* devono ancora osservare il turno di riposo).

Nel girone unico apuano il Retignano secondo della classe dà una manita in faccia al Vallizeri: il 5-0 è opera di Gianluca Tedeschi, Federico Tosi, Silvestri (doppietta) e Baldi Galleni. Il derby versiliese con un 5-0 lo vince anche la Montagna Seravezzina che nel posticipo del lunedì sera schianta il fanalino di coda Sporting Marina con la tripletta di Simone Ricci ed i sigilli di Stefano Mattei e Federico Tarabella. Pari per il SalaVetitia Seravezza FC che nell’anticipo del venerdì sera non va oltre l’1-1 con la Villafranchese (al 7° risultato utile di fila) segnando il pareggio all’89’ con Andrea Bertoni. Perde invece in rimonta lo Sporting Forte dei Marmi 3-2 col Fosdinovo non bastandogli le reti di Alaimo e Barberi.

I risultati delle altre gare della terzultima giornata: San Vitale Candia-Gragnolese 2-1; Pontremoli-Monti 1-3; Montignoso-Spartak Apuane 3-0.

La classifica (a 2 turni dalla fine della regular season): Montignoso 63; Retignano 49; Villafranchese 42; Fosdinovo 40; Seravezza FC 39; San Vitale, Monti e Montagna 38; Sporting Forte 33; Gragnolese e Vallizeri 27; Pontremoli 21; Spartak Apuane 19; Sporting Marina 5.

Simone Ferro