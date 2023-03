Sporting Camaiore super Il Massarosa è più vicino

Si riporta a -3 dalla vetta lo Sporting Camaiore (nella foto) che nel girone B della Terza categoria di Lucca non solo fa suo di prepotenza il derby per nulla semplice contro l’Atletico Viareggio ma approfitta anche del contemporaneo pareggio della capolista Massarosa, che dal canto suo continua a non prender gol... ma conferma anche come il Vorno sia la sua “bestia nera” stagionale. Infatti è lo stesso Vorno che di recente aveva eliminato il Massarosa nei quarti di finale della coppa provinciale a fermare sul pari la squadra biancorossa di Mauritanio Misuri anche in campionato, nella 19ª giornata (la quarta di ritorno). E così a beneficiare dello 0-0 nel match clou Vorno-Massarosa è soprattutto l’altra corazzata del torneo: lo Sporting Camaiore di Gabriele Mazzei, che nell’altro big-match, anticipato venerdì sera, ha dato un chiaro segnale al campionato imponendosi 5-1 contro l’Atletico Viareggio in rimonta dopo il vantaggio viareggino a firma Andrea Lazzareschi. Per i camaioresi segnano il solito Marzio Luisotti (doppietta e quota 18 centri in campionato raggiunta), Gigliotti (doppietta pure per lui, ma da subentrato) e l’eterno Daniele Simonini. Nel posticipo infine il Bargecchia ha espugnato il “Martellini” regolando 2-0 lo Stiava a domicilio per effetto della doppietta dell’"Usignolo" Andrea Rosi a segno nella ripresa su azione e su rigore.

I risultati delle altre partite di giornata: Atletico Marginone-Spianate 1-4; Filettole-Calcistica Popolare Trebesto 3-2; Sant’Alessio-Valfreddana 0-2; San Lorenzo-Angelo Bellani 2-2; riposava la Pieve San Paolo.

Classifica: Massarosa 43; Sporting Camaiore 40; Pieve San Paolo* 32; Vorno e Atletico Viareggio 30; Valfreddana e Bargecchia 29; San Lorenzo* e Spianate* 28; Stiava 24; Angelo Bellani* 14; Calcistica Popolare Trebesto e Sant’Alessio 12; Filettole 9; Atletico Marginone 4. (* hanno già osservato il riposo)

Nel girone unico di Massa la distanza tra la prima e la seconda della classe resta invece di ben 10 punti. La battistrada Montignoso infatti non fa sconti a nessuno anche se nel testacoda del “Pedonese” con lo Sporting Marina non finisce in goleada ma “solo” 2-0. A -10 resta, si fa per dire, “in scia” solo il Retignano che schianta il Monti con un 4-1 esterno che è opera di Andrea Graziani, Ibra Touré e Gianluca Tedeschi (doppietta per l’ex Forte dei Marmi). Segna 4 gol vincendo fuori casa pure lo Sporting Forte dei Marmi che passa 4-2 a Pontremoli grazie alla doppietta di Lorenzo Bacci ed ai sigilli di Alessio Maggi e Francesco Merengoni. Giornata invece da dimenticare per la Montagna Seravezzina che, decimata da infortuni e squalifiche, si arrende nel gelido nebbione di Minazzana al SalaVetitia Seravezza FC: la stracittadina si tinge di verdazzurro con un 3-0 firmato Filippo Balduini, Andrea Soldani e Daniele Puccetti.

I risultati delle altre partite della 19ª giornata apuana: Gragnolese-Vallizeri 5-1; Spartak Apuane-Fosdinovo 3-2; Villafranchese-San Vitale Candia 2-2.

Classifica: Montignoso 48; Retignano 38; Fosdinovo e Montagna Seravezzina 33; Villafranchese 31; Monti, SalaVetitia Seravezza FC e Sporting Forte dei Marmi 29; Gragnolese 26; Vallizeri 24; San Vitale Candia 23; Pontremoli 18; Spartak Apuane 13; Sporting Marina 5.