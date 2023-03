Sporting Camaiore in finale di Coppa

Lo Sporting Camaiore vola in finale di Coppa provinciale di Terza categoria. Dopo aver espugnato Vorno 3-1 all’andata i bluamaranto di Gabriele Mazzei si sono ripetuti anche nel ritorno mercoledì sera quando alla Fonda si sono imposti 3-2 con le reti di Vanni, Filippo Mariani e Marzio Luisotti (al 36° sigillo stagionale). In finale sabato 8 aprile in gara secca i camaioresi troveranno la Folgor Segromigno Piano che nell’altra semifinale ha battuto i Diavoli Neri Gorfigliano. Intanto domani sera in campionato c’è il big-match Sporting Camaiore-Massarosa.