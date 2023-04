Sporting Camaiore, è qui la festa Trionfo in coppa coi gol di Luisotti

Dopo un gran cammino di coppa in Terza categoria, lo Sporting Camaiore al primo anno di vita (il club è una costola del Camaiore dei fratelli Pardini che ha la prima squadra in Eccellenza e che ha coinvolto il blocco degli ex Fortis Camaiore) ha subito messo in bacheca un trofeo... e ora punta al bis in campionato dove la lotta col Massarosa sarà fino all’ultimo turno (mancano ancora 6 giornate al termine della regular season). Ma prima di rituffarsi nel campionato (che dopo la sosta pasquale riparte questo weekend) i bluamaranto si godono la prestigiosa vittoria nella coppa provinciale di Terza. Un cammino iniziato a fine settembre e passato per le eliminazioni (tutte su gare d’andata e ritorno) di Sporting Marina ai sedicesimi, Atletico Viareggio agli ottavi, Montagna Seravezzina ai quarti e Vorno in semifinale fino ad arrivare alla finale (secca) giocata sabato scorso sul neutro del “Parisotto“ a Valdottavo contro la Folgore Segromigno, che a sua volta nell’altra parte del tabellone aveva collezionato scalpi importanti sul percorso. La finale lo Sporting Camaiore di Gabriele Mazzei l’ha vinta 2-1 in rimonta grazie alla punizione capolavoro dello specialista Marzio Luisotti (per lui 37° centro stagionale di cui 14° in coppa dove ha segnato in 8 gare sulle 9 giocate!) e al gol-partita del subentrato Alessandro Pellegrini su sponda del difensore Vanni. Non ci sarà una fase regionale della coppa come era prima del Covid. Quindi ora testa solo al campionato.

Simone Ferro