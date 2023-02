Spareggio salvezza in casa contro Pistoia per il Vela

In un orario diverso da quello canonico il Vela torna stasera a giocare in casa per incontrare (alle 21 palasport di Camaiore) il Wolf Pistoia in una partita che, ad aver voglia di scherzare e rovesciando la classifica, si potrebbe definire un incontro al vertice. Insomma, ultima contro penultima, come per dire che i due punti in palio contano il doppio e consentono ad entrambe le squadre di continuare a sperare in un ancor possibile salvezza. Per chi se lo fosse dimenticato ricordiamo che la formazione pistoiese è quella che all’andata, per prima, fece conoscere al Vela la gioia di una vittoria in questo campionato. Un fatto che però non deve far pensare, ai ragazzi di Bonuccelli, di poter affrontare la partita con leggerezza e dare come già scontato un facile successo anche se il pronostico è decisamente dalla loro parte. Al contrario, servirà loro un particolare impegno visto che i punti in più in classifica servono molto anche agli avversari i quali certamente lotteranno fino all’ultimo respiro. Cose, queste, che però sanno benissimo visto che di sicuro il coach durante gli allenamenti lo ha ripetuto più volte. Insomma, incontro facile solo sulla carta per cui c’è da augurarsi una discreta presenza di pubblico ad incoraggiare il Vela che, al contrario di quanto si pensava un mese fa, è ancora in tempo a salvarsi. Squadra al completo e tante speranze (quelle sì) di poter racimolare altri due preziosissimi punti.

e.d.s.