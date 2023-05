Spareggi nazionali, Atletico Viareggio sconfitto Non bastano i gol di Carabba e Marcucci

Non bastano Carabba e Marcucci all’Atletico Viareggio che perde in Trentino, contro l’Alta Giudicarie, 3-2 nel primo match degli spareggi nazionali. Partita sofferta per le bianconere, al cospetto di un avversario tosto e quadrato, che sono comunque sempre rimaste in partita grazie anche alle tante parate di un’ottima Giulia Volpe. “Peccato - sottolinea Guido Colonna - perdere di misura, ma alla fine è giusto così . Le nostre avversarie hanno prodotto di più, abituate come erano a giocare su un campo di dimensioni ridotte al contrario di noi. Le ragazze sono state comunque tenaci e fino all’ultimo hanno provato a pareggiare”. Per l’Atletico è stata comunque una grande esperienza. “Salire fino in Trentino, come alfieri della Toscana, e vivere un vero e proprio ritiro è stato comunque emozionante - specifica ancora Colonna -. Adesso testa a sabato prossimo (alle 17 al PalaBarsacchi arrivano le Venete del Real Grisignano Calcio) perché i giochi non sono ancora chiusi e saremo obbligati a vincere”.

Formazione: Volpe, Barsocchi, Lenzi, Di Nardo, Maggiani, Sandroni, Mattonai, Marcucci, Carabba, Lagreca, Di Martino.

Sergio Iacopetti