So.Ve.Co passa il turno ai rigori Tanta amarezza per l’Asd Inic

La So.Ve.Co vince ai rigori (4-1 dopo i penalty, 1-1 alla fine dei tempi regolamentari) nel quarto di finale contro Asd Inic, match in cui non è mancato lo spettacolo. Decisivi i rigori per stabilire la terza semifinalista dell’edizione 2023 del Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare. E’ la So.Ve.Co. la prima a rendersi pericolosa con Martinelli, ma Mariani devia in angolo. Ancora So.Ve.Co. vicinissima alla rete con lo sfortunatissimo Roggio. Prima il suo colpo di testa viene respinto sulla linea da Seck, a Mariani battuto. Poi, sul seguente angolo, la sua girata volante finisce sulla traversa. So.Ve.Co avanti anche nella ripresa: Viola ci prova dalla distanza, Mariani non trattiene e Larini, lesto ad avventarsi sul pallone, calcia incredibilmente fuori. L’Asd Inic prova ad allentare la pressione con il diagonale di Gandini, ma è ancora Mariani ad ergersi a protagonista opponendosi alla conclusione di Viola. Al 60’ gli sforzi della So.Ve.Co vengono premiati con Tomei che risolve in mischia. Sembra finita, ma i ragazzini dell’Inic vengono fuori. Ci provano Gandini prima e Govi poi ed a 3’ dal termine arriva la semirivesciata di Maneschi che vale l’1-1. Si va ai rigori. La So.Ve.Co è glaciale con Viola, Montemagni e Tomei mentre l’Asd fa il contrario con Govi, Evangelisti e Gandini. “Purtroppo in due edizioni usciamo nuovamente ai rigori. C’è rammarico perché abbiamo fatto giocare tanti ragazzi nati dal 2000 al 2005, ma il tempo è dalla nostra e ci riproveremo l’anno prossimo” assicura Bruno Peirone dell’Asd Inic.

Sergio Iacopetti